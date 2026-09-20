На гонке в ЮАР погиб 62-летний пилот за рулём Ferrari

19 сентября в ходе Национального фестиваля экстремального автоспорта, который проходил в ЮАР на международной гоночной трассе Килларни, погиб 62-летний гонщик Марсель Анхель. Об этом сообщает портал IOL.

Во время первого заезда категории Extreme SuperCars Driven by Dunlop на финишной прямой болид Ferrari 488 GT3 под управлением Марселя Анхеля на высокой скорости потерял управление, вероятно, из-за отказа тормозов, вылетел с трассы и пробил защитную стену автодрома. Машина вылетела за пределы гоночного комплекса, в район въезда на соседний городской полигон отходов.

Медицинские службы прибыли на место незамедлительно, однако гонщик скончался от полученных травм. Из уважения к семье погибшего организаторы отменили всю оставшуюся программу гоночного уикенда.