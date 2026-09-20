Экс-пилот Ф-1 Зурер: дайте Ферстаппену достаточно быструю машину — и он окажется впереди

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер заявил, что четырёхкратный чемпион мира, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет выиграть гонку в текущем сезоне, если получит достаточно быструю машину.

«Я верю в Макса, он ещё выиграет гонку в этом сезоне. Возможно, где-то пойдёт дождь. Дайте ему достаточно быструю машину, и он окажется впереди и выжмет максимум из имеющихся возможностей. Сейчас Макс не может в полной мере использовать свои навыки. Ему теперь нужно заниматься этой тупой батареей. Мне кажется, из-за этого он теряет время в поворотах – а именно там, на торможениях, Макс обретает преимущество», – приводит слова Зурера портал Motorsport-total.