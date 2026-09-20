Антонелли: привношу много суеверия в «Мерседес». Вольф? Даже и близко не на моём уровне

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что привнёс со своим приходом в немецкий коллектив.

«Я привношу много итальянского колорита с изрядной долей суеверия. Суеверен ли сам Вольф? Немного, да. Если я не ошибаюсь, то он выбирает определённый тип одежды для определённых случаев. Но Тото и близко не на моем уровне», — приводит слова Антонелли портал Automoto.it.

В данный момент итальянский пилот является лидером личного зачёта Формулы-1, имея на своём счету 292 очка после 14 этапов чемпионата. 15-й этап «Королевских гонок» пройдёт в Азербайджане с 24 по 26 сентября.