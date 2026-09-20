«Это усиливает моё напряжение. Не хочу об этом думать». Антонелли — о разговорах про титул

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, почему не любит рассуждать о борьбе за чемпионство в Формуле-1 и делиться напрямую своими мыслями на этот счёт.

«Я никогда не говорю о борьбе за титул, потому что хочу избегать мыслей об этом, когда сажусь за руль. Это только усиливает моё напряжение. Бывают моменты и я думаю о чемпионстве, например, когда мне нужно совершить обгон, и я задаюсь вопросом: «Стоит ли это того? Может ли это кардинально изменить результат?» Но когда участвую в гонке, и тем более в квалификации, не хочу об этом думать. Лучшее, что я могу сделать, это ехать как можно быстрее, а дальше — что будет, то будет», — приводит слова Антонелли портал Automoto.it.