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Росберг: «Ред Булл» способен начать стабильно бороться за победы в гонках в конце сезона

Росберг: «Ред Булл» способен начать стабильно бороться за победы в гонках в конце сезона
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Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что «Ред Булл» способен начать стабильно бороться за победы в гонках уже к концу текущего сезона.

«В «Ред Булл» начали проект с нуля и создали быстрейший ДВС. Их слабость заключается в эффективности работы всей батареи. И именно здесь очень хорошо себя показывает «Мерседес». В этой области «Мерседес» продемонстрировал феноменальную работу. Их ДВС на 2% слабее мотора «Ред Булл». Эффективность «Мерседеса» создаётся за счёт мощности батареи – и именно тут «Ред Булл» всё ещё предстоит добиться прогресса.

И «Ред Булл» на это способен: если учитывать, с чего они начинали и чего добились к этому моменту, то это невероятные результаты. После старта с самого нуля создать такой мотор – это потрясающе. Я абсолютно уверен, что «Ред Булл» способен быстро добиться прогресса и начать стабильно бороться за победы в гонках – причём уже даже к концу этого года», – приводит слова Росберга портал GP Blog.

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