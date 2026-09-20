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«Мне плевать, что они думают». Ферстаппен — о критике за продление контракта с «Ред Булл»

«Мне плевать, что они думают». Ферстаппен — о критике за продление контракта с «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен отреагировал на критику за переподписание контракта с «быками».

— Вас раскритиковали за то, что вы продлили контракт только ради денег. Что вы думаете по этому поводу?
— Совершенно ничего.

— Почему?
— Потому что мне плевать, что обо мне думают другие. Важно то, как к этому относятся моя семья, моё руководство, команда и я сам. Мне следует быть в гармонии с собой. Сейчас всё именно так, — приводит слова Ферстаппена издание Bild.

Напомним, нидерландский пилот заключил новое соглашение с «Ред Булл», которое рассчитано до 2030 года.

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