Антонелли ответил на слова Феттеля о желании увидеть его чемпионство в сезоне-2026

20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли выразил признательность четырёхкратному чемпиону Формулы-1 немцу Себастьяну Феттелю, который ранее изъявил желание увидеть его чемпионство в сезоне-2026. Таким образом, итальянский гонщик может побить рекорд Феттеля, став самым молодым чемпионом в истории Ф-1.

«Это здорово. Себ невероятен. Он мой друг, всегда присылает сообщения после каждого гоночного уикенда или даже перед некоторыми из них. Здорово видеть столько поддержки с его стороны и столько признания. Определённо, я очень рад получать его сообщения, и, конечно, они немного меняют дело при подходе к уикенду или даже после него», — приводит слова Антонелли портал Motorsport.

Напомним, Себастьян взял первый титул в «Королевских гонках» в возрасте 23 лет 4 месяцев и 11 дней.