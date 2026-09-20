«Крайне маловероятно». Расселл — о своих шансах в борьбе за титул

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил свои шансы в борьбе за титул в текущем сезоне Формулы-1.

«Не скажу, что всё кончено, но крайне маловероятно, что я всё ещё участвую в борьбе за титул. Я даже не думаю об этом, поскольку не считаю, что принимаю участие в этой борьбе. Это позволит мне сосредоточиться на каждой гонке по отдельности и постараться одержать столько побед, сколько получится. Что будет, то будет, но… Да, так всё сложилось», – приводит слова Расселла портал Crash.net.

Напомним, на данный момент Расселл занимает второе место в личном зачёте. Отставание от Андреа Кими Антонелли составляет 81 очко.