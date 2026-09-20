Ральф Шумахер: если кто и обгонит Антонелли, то это будет Норрис

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выразил уверенность, что именно чемпион Ф-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис может навязать конкуренцию 20-летнему лидеру чемпионата, а также пилоту «Мерседеса» итальянцу Андреа Кими Антонелли.

«Это интересная трансформация. Ландо обрёл невероятную силу, не только на трассе. У меня почти возникло чувство, будто Норрис занимался с тренером, поскольку он теперь настойчиво заявляет, что должен зарабатывать столько же, сколько Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, «поскольку так же хорош или лучше них». Теперь он требует этого. Ландо желает признания своего положения. У него была та скорость, с которой он стал бы непобедимым на этапе в Испании. Только виртуальная машина безопасности замедлила его темп.

Я думаю, что сейчас болид «Макларена» стал лучше, чем у «Мерседеса». При обычных обстоятельствах ни у кого больше нет шансов, но если кому-то всё же удастся обогнать Антонелли, то это будет Норрис», — приводит слова Шумахера портал GPblog.