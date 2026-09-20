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Култхард оценил трассу «Мадринг» и призвал организаторов прислушаться к мнению фанатов

Култхард оценил трассу «Мадринг» и призвал организаторов прислушаться к мнению фанатов
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что руководство чемпионата обязано прислушаться к фанатам после гонки в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Мы должны прислушаться к болельщикам. Нельзя просто сказать: «О, вы неправы». Если они говорят, что гонка была скучной, значит, они так считают. Есть возможность внести изменения. Если ничего не менять, и пилоты опять будут ехать друг за другом…

Макс Ферстаппен сказал, что его совсем не беспокоила погоня со стороны Ландо Норриса, потому что он думал: «Нужно просто ехать по центру трассы, как в Монако». Ничего не менять с учётом всей полученной информации – всё равно что положить в духовку те же ингредиенты и ждать, что пирог выйдет другим. Это глупость», – приводит слова Култхарда портал Motorsport.

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