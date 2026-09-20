Култхард оценил трассу «Мадринг» и призвал организаторов прислушаться к мнению фанатов

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что руководство чемпионата обязано прислушаться к фанатам после гонки в Мадриде.

«Мы должны прислушаться к болельщикам. Нельзя просто сказать: «О, вы неправы». Если они говорят, что гонка была скучной, значит, они так считают. Есть возможность внести изменения. Если ничего не менять, и пилоты опять будут ехать друг за другом…

Макс Ферстаппен сказал, что его совсем не беспокоила погоня со стороны Ландо Норриса, потому что он думал: «Нужно просто ехать по центру трассы, как в Монако». Ничего не менять с учётом всей полученной информации – всё равно что положить в духовку те же ингредиенты и ждать, что пирог выйдет другим. Это глупость», – приводит слова Култхарда портал Motorsport.