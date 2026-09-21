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Росберг оценил шансы Лоусона стать постоянным пилотом «Ред Булл»

Росберг оценил шансы Лоусона стать постоянным пилотом «Ред Булл»
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг предположил, что пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, выступающий за «Ред Булл» вместо травмированного Исака Хаджара, не станет постоянным гонщиком команды.

«Безусловно, это сложное решение. В какой‑то момент команде придётся определиться. Но дело в том, что «Ред Булл» ищет следующего Макса Ферстаппена, следующего Себастьяна Феттеля. Всё остальное – недостаточно хорошо. Не уверен, что Лиама Лоусона будут рассматривать как пилота подобного уровня, если судить по выступлениям на данный момент. Если обсуждать Линдблада, а также Хаджара, такая оценка всё ещё возможна», – приводит слова Росберга RacingNews365.

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