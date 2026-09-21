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Дегтярёв отреагировал на победу Симонова под флагом России в Италии

Дегтярёв отреагировал на победу Симонова под флагом России в Италии
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российского гонщика Михаила Симонов под флагом России в гонке чемпионата TCR Italy в минувшие выходные.

«Поздравляю русского пилота Михаила Симонова с победой под флагом России в Италии. Напомню, ФИА сняла все ограничения с Российской автомобильной федерации», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

«Не просто победа — это мой первый международный уикенд под флагом России, и сразу такой результат. Понимаю это только сейчас, когда эмоции чуть улеглись. Я невероятно рад и счастлив!

Благодарю команду — механиков, инженеров, всех, кто работал с машиной. Родных и близких — за то, что поддерживаете и всегда рядом, даже когда я далеко. Спасибо каждому, кто следил, болел и писал слова поддержки, — я читал всё», — написал Симонов в своём телеграм-канале.

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