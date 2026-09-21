«Репутация одного из самых ******* дебилов». Мэддисон — о драке Хосевара и Блейни в NASCAR

Популярный российский стример Илья Maddyson Давыдов отреагировал на драку между Карсоном Хосеваром и Райаном Блейни в последней гонке NASCAR.

«Вряд ли кто-то знает, но в NASCAR есть такой гонщик — Карсон Хосевар. Это двухметровый гигачад, молодой и достаточно успешный гонщик. В этом году идёт в десятке по очкам, одержал победу и в целом показывает неплохой уровень относительно машины, на которой ездит.

Прикол в том, что этот Карсон очень известен не только в реальных гонках, но и в виртуальных. В iRacing у него репутация одного из самых ******** дебилов, который постоянно выносит своих соперников. И самое интересное, что эта привычка осталась у него и в реальных гонках. В этом году он уже раз шесть или семь завозил своих соперников в стены. На прошлой гонке пострадал один из легендарных ветеранов — Брэд Кезеловски, который потом заявил, что Карсону стоит ожидать ответку.

А во вчерашней гонке он вынес претендента на чемпионство и бывшего чемпиона Райана Блейни. Тот решил, что стоит разобраться, после гонки подошёл — и получил смачный удар в ******. Всё дело в том, что Райан Блэйни, как и большинство гонщиков, — низкий карлан, пусть и с очень опасными усами. А Хосевар, хоть и компьютерный задрот, — огромный двухметровый гигачад с поставленным ударом и длинными руками.

Так что, думаю, теперь он, показав свою силу, сможет вообще безнаказанно в течение многих лет выносить и избивать других гонщиков. Таким образом, в очередной раз доказано, что рост и природа гораздо важнее понтов. В следующей жизни я хочу быть огромным двухметровым накачанным чернокожим парнем, который будет наказывать всех, кто смеялся надо мной в этой жизни», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.