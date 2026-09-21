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Фернандо Алонсо оценил своё наследие в автоспорте

Фернандо Алонсо оценил своё наследие в автоспорте
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о своём наследии в автоспорте.

«Побеждать в гонках или выигрывать чемпионаты — если у тебя есть машина и ты в нужном месте в нужный момент, 20 гонщиков здесь могут получить такую возможность. И мне очень повезло испытать это.

Но я думаю, что самое большое наследие для меня и моей карьеры — это изменения в Испании, для Ф-1 и всего, от картинга, формульных серий, разных испанских команд, выступающих в формульных сериях, даже в некоторой степени в ралли и других категориях, мой музей в Испании. Не знаю, есть много вещей за пределами машины, которые, возможно, заставляют меня больше гордиться своей карьерой, чем сами результаты», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

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