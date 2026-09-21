Хаджар проходит финальные тесты для оценки готовности к возвращению за руль — RN365

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Ред Булл») в данный момент проходит заключительную оценку перед принятием решения о его возвращении за руль машины RB22, о чём сообщил RacingNews365.

«Хаджар находится в симуляторе команды, после тестов в котором и примут решение. Ожидается, что оно будет принято позднее сегодня, в понедельник, 21 сентября, и источники, близкие к ситуации, указывают, что Хаджар чувствует, что его рука улучшилась и боль уменьшилась. Только после проведения сессии в симуляторе будет принято решение о том, вернётся ли Хаджар за руль RB22 или Лоусон будет заменять его четвёртую гонку подряд на Гран-при Азербайджана в Баку в эти выходные», — говорится в статье.

Французский гонщик пропустил три предыдущих Гран-при из-за травмы запястья, полученной во время летнего перерыва, и Лиам Лоусон заменял его, став напарником Макса Ферстаппена.