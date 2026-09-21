Росберг: «Ред Булл» ищет следующего Ферстаппена, всё остальное недостаточно хорошо

Чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик немец Нико Росберг объяснил, почему, по его мнению, новозеландец Лиам Лоусон, заменяющий травмированного француза Исака Хаджара в «Ред Булл», не сможет стать гонщиком команды в будущем.

«Это, без сомнений, сложное решение. В какой-то момент придётся определиться. Суть «Ред Булл» заключается в том, что они ищут следующего Макса Ферстаппена, Себастьяна Феттеля. Всё остальное недостаточно хорошо. И сейчас я не верю, что Лиам Лоусон мог бы рассматриваться так, учитывая его результаты. Если говорить о Линдбладе и Хаджаре, то это возможно», — приводит слова Росберга Sky Sports.