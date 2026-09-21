«Наслаждаюсь, что нахожусь в этой команде». Хэмилтон — об адаптации к регламенту 2026-го

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался об адаптации к новому регламенту сезона-2026.

«Это определённо всё ещё не естественно, и нам всё ещё приходится работать над этим огромными усилиями. В команде ещё много скрытого потенциала, и в гонщиках, безусловно, тоже много скрытого потенциала в этом году с этими правилами.

Ты пытаешься углубиться и настроиться на одну волну с командой, и ты смотришь на планы на 2027 год и новые изменения правил для него, и все шаги, которые нам нужно для этого предпринять, всё планирование, которое впереди. Это много, но я действительно наслаждаюсь этим и тем, что нахожусь в этой команде», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.