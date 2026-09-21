Попов раскритиковал Леклера за признание вины в выдавливании Хэмилтона в Италии

Популярный российский комментатор Алексей Попов раскритиковал пилота Формулы-1 Шарля Леклера («Феррари») за то, что он взял на себя вину за выдавливание Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Италии.

«Леклер настолько совершил то, что ни один настоящий чемпион не сделал бы… Я всегда говорил, что Шарль может стать чемпионом, но после этой его реплики… Человек пришёл и говорит: «Марья Ивановна, простите, пожалуйста, я больше так не буду! Я был виноват!» Во-первых, начал это Льюис [Хэмилтон], ни слова про «дайв-бомбу» в первом повороте. Во-вторых, любой нормальный человек, вернее, любой нормальный гонщик, обвинил бы другого по полной программе и сказал бы: «Я виноват, но почему на самом деле я не виноват», как делает любой чемпион.

Но великие чемпионы для меня – это [Айртон] Сенна, [Михаэль] Шумахер, [Фернандо] Алонсо, [Макс] Ферстаппен. Вы можете себе вообще представить, чтобы они в принципе сказали, что они виноваты, даже если они на 200% виноваты? Никогда им это не придёт в голову! То есть они могут выносить [Алена] Проста там, [Жака] Вильнёва, кого угодно! Алонсо может сдерживать Льюиса в боксах, и ему даже в голову не приходит, что он неправ. Поэтому, когда Леклер начинает: «Ой, да я больше так не буду». Хах, он действительно так не будет», — сказал Попов в эфире в группе «Гаснут огни» во «ВКонтакте».