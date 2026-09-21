«Заходил в туалеты и оставался там». Зафнауэр рассказал, как Хэмилтон мешал Росбергу

Бывший руководитель «Форс Индия», «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал, как семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, сейчас выступающий за «Феррари», психологически воздействовал на Нико Росберга в годы выступления за «Мерседес».

«Росберг любил готовиться к гонке [с мячом]. Это, вероятно, расслабляло его и тренировало его реакции. Угадайте, что делал Льюис? Прятал мяч.

Он также знал, что, возможно, Нико нужен небольшой перерыв и поход в туалет перед сессией. Он заходил в туалеты для гонщиков и оставался там, не давая тому зайти», — сказал Зафнауэр в High Performance Racing.