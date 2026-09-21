«Феррари» укрепляет отдел по разработке двигателя, взяв человека из «Ред Булл» — SFF

Команда Формулы-1 «Феррари» планирует кадровые изменения в отделе по разработке силовой установки, подписав человека из «Ред Булл», о чём сообщили в Scuderia Ferrari Fans.

«Феррари» тихо реструктурирует свой отдел двигателей Формулы-1, стремясь влить свежие идеи в группу, возглавляемую Энрико Гуалтьери. Эти изменения являются частью усилий «Феррари» по укреплению своей силовой установки 2027 года и сокращению разрыва в производительности с «Мерседесом».

Ожидается прибытие нескольких специалистов извне Маранелло, причём особое внимание приковано к высокопоставленной фигуре, связанной с Red Bull Powertrains. Личность инженера пока неизвестна, но тот факт, что он был отправлен в годичный «отпуск» (gardening leave), говорит о том, что «Феррари» заполучила специалиста высокого уровня.

Согласно слухам в паддоке, этот инженер, как полагают, является одним из специалистов, нанятых Red Bull Powertrains в Милтон-Кинсе из Бриксуорта — дома Mercedes AMG High Performance Powertrains. Это дало бы «Феррари» доступ к инженеру с опытом работы в двух совершенно разных технических средах. Таким образом, ожидается, что прибывающий инженер привнесёт знания, полученные в двух организациях, чьи рабочие философии значительно отличаются от традиционно принятых в Маранелло. «Феррари» надеется, что этот опыт даст новые идеи, пока Энрико Гуальтьери перестраивает работу отдела силовых установок.

«Феррари» также планирует точечные дополнения в организацию шасси и аэродинамики, которую курирует технический директор Лоик Серра, поскольку более широкая техническая структура развивается вокруг проекта 2027 года», — говорится в статье.