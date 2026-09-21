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Норрис: категорически не согласен, что новые болиды Ф-1 одним подходят лучше, чем другим

Норрис: категорически не согласен, что новые болиды Ф-1 одним подходят лучше, чем другим
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Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис раскритиковал бытующее в паддоке мнение, согласно которому новые болиды Формулы-1 некоторым гонщикам подошли лучше, чем другим.

«Я слышал разговоры, что эти машины одним пилотам подходят больше, чем другим. Совершенно с этим не согласен. Наша работа как пилотов – адаптироваться. Нам платят миллионы за то, чтобы адаптироваться. И я считаю, что я проделал очень хорошую работу, чтобы адаптироваться к совершенно другой машине в этом году. И, как по мне, я справляюсь лучше, чем большинство», — приводит слова Норриса издание The Telegraph.

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