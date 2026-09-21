Льюис Хэмилтон: «Феррари» — на один шаг от места, где ей и положено быть

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», высказался о борьбе с другими коллективами в сезоне-2026.

«Я наслаждаюсь тем, где мы находимся, очевидно, в сценарии, где мы прямо в гуще борьбы с командами из топ-4, а «Феррари» — на один шаг от того места, где ей и положено быть.

Наша цель — сделать этот такой нужный следующий шаг, и это не будет легко против «Мерседеса» или даже двух других команд, потому что они все проделали действительно отличную работу», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

После 14 этапов «Феррари» — вторая в Кубке конструкторов (358 очков). У лидирующего «Мерседеса» — 503 балла.