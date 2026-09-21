Инженер «Хонды»: не думаю, что президент ФИА способен предложить нам чудесное решение

Руководитель «Хонды» по работе на трассе и главный инженер Синтаро Орихара ответил на недавние заявления президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема о готовности помочь производителю и «Астон Мартин» улучшить результаты.

«Я не знаю, о чём он думает, поэтому не думаю, что он способен предложить нам какое-то чудесное решение. Мы просто сосредоточимся на собственном плане развития и продолжим усердно работать над улучшением результатов — таков наш план на данный момент.

Сейчас у нас не запланировано никаких серьёзных обновлений до конца этого года, но мы по-прежнему считаем, что можем улучшить наши показатели за счёт изменения калибровок. Даже на Гран-при Испании мы внесли некоторые изменения, чтобы увеличить максимальную скорость на прямых. Прирост небольшой, но у нас ещё много возможностей для улучшения результатов. Речь не только о надёжности — мы продолжим работать и над повышением эффективности. Мы считаем, что потенциал для прогресса есть, и именно на это рассчитываем», — приводит слова Орихары издание RacingNews365.