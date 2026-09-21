Исак Хаджар вернётся за руль «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана — Formule1.nl

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар вернётся за руль RB22 на Гран-при Азербайджана, сообщает издание Formule1.nl. Француз пропустил три последних гонки из-за травмы запястья, полученной во время летнего перерыва. Возвращение Хаджара означает, что Лиам Лоусон снова будет выступать за «Рейсинг Буллз».

Лоусон заменял Хаджара в качестве напарника Макса Ферстаппена в трёх последних гонках. Новозеландец дебютировал за «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов и сразу финишировал в очках, заняв седьмое место. В Мадриде он поднялся ещё на одну строчку — шестое место.

В свою очередь, в «Рейсинг Буллз» после полугодового отсутствия вернулся Юки Цунода. У японца не было опыта пилотирования новых машин, но он провёл три стабильные гонки с 10-м местом в Монце в качестве лучшего результата. Возвращение Хаджара также означает, что его краткосрочное возвращение в Формулу-1 завершается.