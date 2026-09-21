15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Исак Хаджар вернётся за руль «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана — Formule1.nl

Исак Хаджар вернётся за руль «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана — Formule1.nl
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар вернётся за руль RB22 на Гран-при Азербайджана, сообщает издание Formule1.nl. Француз пропустил три последних гонки из-за травмы запястья, полученной во время летнего перерыва. Возвращение Хаджара означает, что Лиам Лоусон снова будет выступать за «Рейсинг Буллз».

Лоусон заменял Хаджара в качестве напарника Макса Ферстаппена в трёх последних гонках. Новозеландец дебютировал за «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов и сразу финишировал в очках, заняв седьмое место. В Мадриде он поднялся ещё на одну строчку — шестое место.

В свою очередь, в «Рейсинг Буллз» после полугодового отсутствия вернулся Юки Цунода. У японца не было опыта пилотирования новых машин, но он провёл три стабильные гонки с 10-м местом в Монце в качестве лучшего результата. Возвращение Хаджара также означает, что его краткосрочное возвращение в Формулу-1 завершается.

Читать далее:
Хаджар проходит финальные тесты для оценки готовности к возвращению за руль — RN365
Комментарии