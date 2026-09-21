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В «Макларене» рассказали, какой пакет обновлений появится на MCL40 в Баку

В «Макларене» рассказали, какой пакет обновлений появится на MCL40 в Баку
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Британская команда «Макларен» в рамках продолжающейся работы над болидом MCL40 в сезоне-2026 привезёт на Гран-при Азербайджана в Баку пакет обновлений, направленных на улучшение аэродинамических характеристик болида. Кроме того, Н-образное крыло под названием H-Wing, дебютировавшее в Монце, вернётся в строй на трассе, где важным фактором может стать снижение лобового сопротивления. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

Также в пресс-резиле отмечается, что, как и в предыдущих гонках этого сезона, все новые детали будут оцениваться на тренировках, прежде чем команда примет окончательное решение относительно квалификации MCL40 и настройки Гран-при на уикенд.

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