В «Макларене» рассказали, какой пакет обновлений появится на MCL40 в Баку

Британская команда «Макларен» в рамках продолжающейся работы над болидом MCL40 в сезоне-2026 привезёт на Гран-при Азербайджана в Баку пакет обновлений, направленных на улучшение аэродинамических характеристик болида. Кроме того, Н-образное крыло под названием H-Wing, дебютировавшее в Монце, вернётся в строй на трассе, где важным фактором может стать снижение лобового сопротивления. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

Также в пресс-резиле отмечается, что, как и в предыдущих гонках этого сезона, все новые детали будут оцениваться на тренировках, прежде чем команда примет окончательное решение относительно квалификации MCL40 и настройки Гран-при на уикенд.