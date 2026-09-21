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ФИА сократит дистанцию гонок Формулы-1 с 2027 года

ФИА сократит дистанцию гонок Формулы-1 с 2027 года
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Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, которые начнут действовать с сезона-2027. Одно из них касается стандартной дистанции Гран-при: она будет сокращена с 305 до 290 км.

Изменение связано с корректировками технического регламента силовых установок. С 2027 года ФИА увеличит допустимый расход топлива, чтобы снизить риск дефицита энергии во время гонок. При этом увеличение топливного потока потребовало пересмотра требований к дистанции, поскольку для прохождения прежнего количества кругов понадобится больше топлива. В результате стандартные гонки Формулы-1 станут примерно на два-три круга короче. При этом лимит фактического гоночного времени в два часа сохраняется.

Изменения стали частью пакета корректировок регламента 2027 года, который ФИА согласовала с Формулой-1, командами и производителями силовых установок после первых этапов сезона-2026. В федерации заявляли, что обновления направлены в том числе на решение проблем с управлением энергией, выявленных после вступления в силу нового технического регламента.

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