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ФИА отменит омологацию коробок передач в Формуле-1 с 2027 года

ФИА отменит омологацию коробок передач в Формуле-1 с 2027 года
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Международная автомобильная федерация (ФИА) с 2027 года отменит омологацию коробок передач в Формуле-1. Решение было принято после консультаций с рабочей группой производителей и по рекомендации Спортивного консультативного комитета.

Изменение позволит поставщикам трансмиссий сохранить больше свободы для дальнейшей разработки и обновления своих решений. В действующем техническом регламенте предусмотрена омологация конструкции коробки передач перед началом сезона-2027 с серьёзными ограничениями на последующие изменения.

По нынешним правилам, после омологации конструкция коробки передач должна сохраняться в течение нескольких сезонов, а возможности для внесения изменений ограничены отдельными случаями, включая устранение проблем с надёжностью и некоторые изменения, связанные с экономией затрат или недоступностью материалов и компонентов.

Другие изменения:
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