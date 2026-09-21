ФИА отменит омологацию коробок передач в Формуле-1 с 2027 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) с 2027 года отменит омологацию коробок передач в Формуле-1. Решение было принято после консультаций с рабочей группой производителей и по рекомендации Спортивного консультативного комитета.

Изменение позволит поставщикам трансмиссий сохранить больше свободы для дальнейшей разработки и обновления своих решений. В действующем техническом регламенте предусмотрена омологация конструкции коробки передач перед началом сезона-2027 с серьёзными ограничениями на последующие изменения.

По нынешним правилам, после омологации конструкция коробки передач должна сохраняться в течение нескольких сезонов, а возможности для внесения изменений ограничены отдельными случаями, включая устранение проблем с надёжностью и некоторые изменения, связанные с экономией затрат или недоступностью материалов и компонентов.