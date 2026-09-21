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«24 часа Дубая» перенесли в Южную Африку из-за ситуации на Ближнем Востоке

«24 часа Дубая» перенесли в Южную Африку из-за ситуации на Ближнем Востоке
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Гонка «24 часа Дубая» в январе 2027 года не состоится в ОАЭ. Организатор Creventic объявил о переносе этапа серии Michelin 24H Series на автодром «Кьялами» в Южной Африке из-за сохраняющейся неопределённости в регионе Персидского залива и связанных с ней логистических сложностей.

«Изменить наш давно существующий календарь на Ближнем Востоке было чрезвычайно сложным решением. Мы высоко ценим наши отношения с автодромами «Дубай» и «Яс Марина» и очень благодарны им за сотрудничество и понимание. В то же время мы невероятно рады впервые привезти Michelin 24H Series в «Кьялами». Мы всегда предлагаем нашим командам новый опыт, сохраняя при этом качество и привычный характер наших мероприятий», — приводит слова генерального менеджера Creventic Хелены Роукенс пресс-служба серии.

Изначально гонка должна была пройти на автодроме «Дубай» 8-10 января 2027 года. Теперь соревнование состоится в те же даты на «Кьялами». Это будет первый визит серии Michelin 24H Series в Африку.

В Creventic отметили, что решение связано с влиянием ситуации в регионе на стоимость логистики и возможность надёжного планирования транспортировки. Организатор также сообщил, что ранее запланированные гонки в Абу-Даби в рамках зимнего календаря переносятся на сезон-2027/2028.

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