15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА изменит правила завершения прерванных гонок Формулы-1 с 2027 года

ФИА изменит правила завершения прерванных гонок Формулы-1 с 2027 года
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) с 2027 года изменит правила завершения Гран-при Формулы-1, которые были прерваны из-за дождя, аварий или других обстоятельств. Федерация введёт фиксированное время окончания всей гоночной активности и отменит действующий трёхчасовой лимит продолжительности Гран-при с учётом остановок.

При этом двухчасовой лимит фактического гоночного времени сохранится. Сейчас, согласно спортивному регламенту, если гонка не успевает завершиться за два часа, время остановки добавляется к двухчасовому лимиту, но при этом даже с добавленным временем гонка не может продолжаться более четырёх часов.

С 2027 года вместо этого будет использоваться жёсткое время окончания гоночной активности. После наступления установленного момента гонка завершится независимо от того, удалось ли пройти запланированную дистанцию. В ФИА рассчитывают, что новый порядок даст зрителям больше возможностей увидеть полноценную гонку при возникновении непредвиденных остановок.

Также федерация предоставит больше возможностей для продления свободных практик, если сессия была прервана.

Другие изменения:
ФИА отменит омологацию коробок передач в Формуле-1 с 2027 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android