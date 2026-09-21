ФИА изменит правила завершения прерванных гонок Формулы-1 с 2027 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) с 2027 года изменит правила завершения Гран-при Формулы-1, которые были прерваны из-за дождя, аварий или других обстоятельств. Федерация введёт фиксированное время окончания всей гоночной активности и отменит действующий трёхчасовой лимит продолжительности Гран-при с учётом остановок.

При этом двухчасовой лимит фактического гоночного времени сохранится. Сейчас, согласно спортивному регламенту, если гонка не успевает завершиться за два часа, время остановки добавляется к двухчасовому лимиту, но при этом даже с добавленным временем гонка не может продолжаться более четырёх часов.

С 2027 года вместо этого будет использоваться жёсткое время окончания гоночной активности. После наступления установленного момента гонка завершится независимо от того, удалось ли пройти запланированную дистанцию. В ФИА рассчитывают, что новый порядок даст зрителям больше возможностей увидеть полноценную гонку при возникновении непредвиденных остановок.

Также федерация предоставит больше возможностей для продления свободных практик, если сессия была прервана.