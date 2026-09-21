Отмена гонок Формулы-1 на Ближнем Востоке может стоить ФОМ около $ 100 млн — GPblog

Формула-1 по-прежнему не объявила окончательного решения о проведении Гран-при Катара и Абу-Даби, которые запланированы на 29 ноября и 6 декабря. Как отмечает GPblog, затянувшееся молчание связано не только с логистикой безопасности, но и с вопросом платы за проведение этапов, исчисляемого десятками миллионов долларов.

Ситуация находится между коммерческим правообладателем и промоутерами. Если промоутеры сами отменяют гонку, значительная часть дохода уходит ФОМ. Если ФОМ первой разрывает соглашение, она теряет эти выплаты. По данным издания, Катар и Саудовская Аравия платят совместно самые высокие взносы в календаре — примерно $ 55 млн в год каждая, тогда как ежегодный взнос Абу-Даби оценивается примерно в $ 42 млн.

Общий финансовый риск выходит далеко за пределы платы за проведение этапов. Когда Бахрейн и Саудовская Аравия были отменены в апреле, в Guggenheim Partners оценили общий удар по выручке в $ 190-200 млн, включая примерно $ 80 млн потерянной EBITDA, по данным Sportico. Гостеприимство, доходы Paddock Club и спонсорство мероприятий усугубляют потери при несостоявшейся гонке.