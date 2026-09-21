«У меня есть ответ, и я над ним работаю». Джордж Расселл — об отставании от Кими Антонелли

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что понимает причину отставания от напарника Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026 и работает над её устранением. Расселл отстаёт от итальянца на 81 очко в личном зачёте после Гран-при Испании.

«Да, у меня есть ответ, и я над ним работаю. Думаю, ситуация значительно улучшилась, и я очень доволен тем шагом вперёд, который сделал, потому что в целом изменить свой стиль пилотирования вполне по силам многим гонщикам. Но действительно быть быстрым с новым стилем — уже совсем другой вопрос. Я чувствую, что после летнего перерыва мои выступления были очень сильными.

В трёх квалификациях я опередил Кими Антонелли, а по гоночному темпу в этих гонках был с ним на одном уровне. До летнего перерыва я такого сказать не мог. Я определённо доволен своим прогрессом. Посмотрим, что принесёт мне оставшаяся часть сезона», — приводит слова Джорджа издание RacingNews365.