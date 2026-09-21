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Макс Ферстаппен прокомментировал создание юниорской команды Ландо Норрисом

Макс Ферстаппен прокомментировал создание юниорской команды Ландо Норрисом
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал создание действующим чемпионом Формулы-1 Ландо Норрисом собственной юниорской команды LN4 Fusion, которая начнёт выступления в 2027 году.

«Сейчас тяжёлые времена, расходы растут. Поэтому чем больше вы можете им [юным пилотам] помочь, тем лучше. Есть действительно талантливые ребята, у которых не так много денег, поэтому здорово иметь возможность создавать подобные проекты и инициативы», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Ранее в этом месяце пилот «Макларена» объявил о создании своей юниорской команды, которая приобрела активы AIX Racing. В следующем году она будет выступать в Формуле-3, Формуле Regional European Championship и итальянской Формуле-4.

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