Лукас ди Грасси предложил создать ИИ-двойников пилотов Формулы-E

Бывший пилот Формулы-E, чемпион сезона-2016/2017 Лукас ди Грасси предложил внедрить искусственный интеллект в чемпионат, в частности создать виртуальных двойников гонщиков. По его замыслу, цифровая модель будет воспроизводить стиль, техники и предпочтения пилота, проедет миллионы симулированных кругов и станет тренировочным партнёром.

«Нам нужно уже сейчас начать работать над тем, как внедрить искусственный интеллект в Формулу-E по самым разным направлениям. Например, ИИ может создать виртуального двойника гонщика, который поможет ему развиваться и эффективнее тренироваться. Вместо того чтобы тренироваться с другим пилотом или учиться у другого человека, гонщик сможет использовать модель, созданную искусственным интеллектом, и соревноваться с самим собой — со своей виртуальной копией, которая проедет миллионы кругов ещё до того, как он сядет за симулятор. При этом она будет учитывать его собственные склонности, технику и предпочтения.

Нам нужно ставить человека во главу угла. Автоспорт — это лучшие люди за рулём автомобилей. Искусственный интеллект не означает, что он заменит гонщика. Наоборот, ИИ будет помогать пилотам. Он может сделать чемпионат дешевле и эффективнее. Мы сможем быстрее развиваться и находить более эффективные решения.

ИИ может управлять отдельными системами автомобиля, помогать разрабатывать различные траектории или даже проектировать конфигурацию отдельных поворотов. Есть множество вещей, которые искусственный интеллект способен сотворить, чтобы повысить безопасность и снизить стоимость автоспорта, а также сделать Формулу-E эффективнее и быстрее. При этом роль гонщика должна становиться более значимой, а не менее — чемпионат должен быть ещё больше ориентирован на пилотов.

Я действительно считаю, что Формула-E идеально подходит для этой революции в области искусственного интеллекта. Нам нужно внедрять его в чемпионат. Виртуальный двойник — лишь одна из вещей, которую я хотел бы реализовать как можно скорее, потому что думаю, что это очень поможет командам», — приводит слова ди Грасси издание e-Formula.news.