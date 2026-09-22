GPblog: Льюису Хэмилтону могут назначить штраф за замену двигателя в Мексике или Бразилии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может получить штраф за замену силового агрегата на одном из этапов Формулы-1 до конца сезона-2026. По информации GPblog, команда рассчитывает развести возможные штрафы Хэмилтона и его напарника Шарля Леклера по разным Гран-при.

Решение о пятом силовом агрегате для Хэмилтона пока окончательно не принято. Наиболее вероятными этапами для штрафа называются Гран-при Мексики и Бразилии, а ещё одним вариантом может стать Остин, если «Феррари» решит провести замену раньше.

Леклер, в свою очередь, может получить штраф уже на Гран-при Азербайджана. «Феррари» рассматривает возможность установить на его машину новый силовой агрегат после аварии монегаска на Гран-при Италии. Баку считается удобным местом для такой замены из-за большого количества возможностей для обгонов.

После установки пятого двигателя «Скудерия» рассчитывает использовать два агрегата спецификации ADUO 2 на оставшихся этапах сезона, чередуя их между собой. При этом точные сроки замены двигателя Хэмилтона будут зависеть от пробега и состояния силовых установок, находящихся в его пуле.