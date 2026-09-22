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Бинотто: не считаю, что нынешний регламент настолько плох, чтобы от него отказываться

Бинотто: не считаю, что нынешний регламент настолько плох, чтобы от него отказываться
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Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о текущем техническом регламенте Формулы-1.

«Не считаю, что нынешний регламент настолько плох, чтобы от него отказываться. Последнее серьёзное изменение произошло в 2014 году, когда одна команда доминировала над всеми остальными. Сейчас же есть несколько команд, способных бороться за поул и победы. Мы все постоянно готовы критиковать, иногда вполне конструктивно, но зрелищность никуда не делась. Формула-1 пользуется успехом, люди с интересом и страстью смотрят Гран-при», — приводит слова Бинотто издание AutoMoto.it.

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