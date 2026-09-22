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«Свет в конце туннеля становится всё тусклее». Хэмилтон — о шансах «Феррари» на титул

«Свет в конце туннеля становится всё тусклее». Хэмилтон — о шансах «Феррари» на титул
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признал, что по мере приближения конца сезона-2026 надежды команды на борьбу за чемпионский титул становятся всё слабее, хотя отметил работу коллектива над развитием машины.

«Свет в конце туннеля есть, но по мере того, как сезон продолжается, он становится всё тусклее. Команда проделывает потрясающую работу, привозя обновления и двигая нас вперёд. Я постоянно говорю, как горжусь этой работой, но говорю это потому, что действительно так считаю.

Я не смог бы делать то, что делаю, не видя той огромной работы, которую они выполняют. И я считаю, что должен всегда отдавать им должное и отмечать их вклад, потому что хочу, чтобы они продолжали двигаться вперёд, сохраняли этот настрой и продолжали вместе со мной поддерживать эту страсть и огонь. Но и на трассе мы должны действовать правильно и соответствующим образом, чтобы одновременно с этим добиваться нужного результата», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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