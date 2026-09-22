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Хюлькенберг: Баку — один из тех автодромов, где ситуация может быстро измениться

Хюлькенберг: Баку — один из тех автодромов, где ситуация может быстро измениться
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Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг рассчитывает продолжить стабильную серию выступлений и побороться за очки на Гран-при Азербайджана.

«В последние несколько уикендов мы стабильно боролись за очки и хотим продолжать в том же духе. Баку — один из тех автодромов, где ситуация может быстро измениться, поэтому, если нам удастся собрать всё воедино и провести уикенд без проблем, у нас должны появиться возможности», — приводит слова Хюлькенберга FormulaPassion.

В Кубке конструкторов команда «Ауди» расположилась на восьмом месте с 17 очками. 10 из них приходится на бразильского пилота Габриэла Бортолето, остальные семь набрал сам Хюлькенберг.

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