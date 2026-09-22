Бедрин проехал меньше всего кругов на тестах новичков «Инди Некст» из-за проблем машины

Российский гонщик Никита Бедрин завершил тесты новичков «Инди Некст» в Индианаполисе с 54 кругами, показав четвёртый результат по времени (1:15.263). Его работа на трассе была ограничена техническими проблемами болида.

«Для Никиты день сложился не слишком удачно. С утра все ждали, когда трасса высохнет после дождя, а когда выехали, на машине Бедрина отказало сцепление. Меняли его около двух часов, и времени на программу осталось совсем мало. А после первого (из двух) нового комплекта шин на машине отказал один из сенсоров, и она остановилась на трассе. В результате всё окончательно скомкалось, банально не хватило времени», — написал Пётр Плешин, менеджер Бедрина, в своём телеграм-канале.