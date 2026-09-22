Штайнер заявил, что Макс Ферстаппен не выиграет в сезоне-2026

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Макс Ферстаппен не одержит ни одной победы в оставшихся гонках сезона-2026 из-за недостаточной скорости болида «Ред Булл».

«Он не сможет выиграть, «Мерседес» и «Макларен» слишком сильны, и дело именно в машине. Она недостаточно хороша. Он будет СуперМаксом, будет подниматься на подиум, но думаю, это предел. Предел возможностей этой машины», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Последняя победа Ферстаппена состоялась на Гран-при Абу-Даби в 2025 году. В сезоне-2026 лучшими результатами нидерландца стали вторые места на этапах в Испании, Венгрии и Австрии. Также он финишировал третьим в Канаде, Бельгии и Италии.