Игорь Озолин выиграл юбилейный «Игора Драйв дрифт-вызов»

На автодроме «Игора Драйв» 19 и 20 сентября прошёл юбилейный «Игора Драйв дрифт-вызов», посвящённый пятилетию Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Победителем соревнований стал представитель Пскова Игорь Озолин, второе место занял Артём Лейтис из Карелии, третьим финишировал Антон Козлов из Ульяновска.

В соревнованиях приняли участие 32 пилота из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Карелии, Архангельской, Мурманской, Псковской и Ульяновской областей. В числе участников были и три девушки — петербурженки Анна Бойцова и Надежда Филиппова, а также Софья Таран из Мурманска.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

По итогам соревнований Озолин набрал 210 очков и занял первое место. Лейтис стал вторым с 185 баллами, Козлов — третьим со 160 очками. В первую пятёрку также вошли Елисей Никитин из Санкт-Петербурга (140 очков) и Юрий Алексашин из Ленинградской области (130).

Лучшей среди девушек стала Софья Таран. Она набрала 40 очков и заняла 20-е место. Надежда Филиппова с таким же результатом стала 29-й, а Анна Бойцова не вышла на старт.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В командном зачёте победу одержала PROMOTEK Racing в составе Владимира Афанасьева, Алексея Промчено, Антона Козлова и Игоря Озолина. Команда набрала 370 очков. Второе место заняла ISKRA Racing (Елисей Никитин, Артём Каневский и Юрий Алексашин) с 245 очками, третьей стала FeelAuto-VS (Артём Лейтис и Григорий Фелимоненок) — 225 очков.