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Исак Хаджар выступит на Гран-при Азербайджана после травмы запястья

Исак Хаджар выступит на Гран-при Азербайджана после травмы запястья
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар вернётся за руль болида на Гран-при Азербайджана после восстановления от травмы запястья. Француз пропустил последние три гонки, в которых его заменял Лиам Лоусон.

«Ред Булл» рада вновь приветствовать Исака в составе команды в эти выходные. После успешного восстановления от травмы запястья Исак вернётся к выступлениям на городской трассе Баку в четверг.

Команда хотела бы искренне поблагодарить Лиама за профессионализм, самоотдачу и усердную работу на протяжении последних трёх гонок. Несмотря на непростые обстоятельства, он продемонстрировал несколько впечатляющих выступлений и внёс ценный вклад в работу команды. Желаем ему всего наилучшего после возвращения в «Рейсинг Буллз», — сообщается в официальном заявлении команды.

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