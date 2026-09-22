Исак Хаджар выступит на Гран-при Азербайджана после травмы запястья

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар вернётся за руль болида на Гран-при Азербайджана после восстановления от травмы запястья. Француз пропустил последние три гонки, в которых его заменял Лиам Лоусон.

«Ред Булл» рада вновь приветствовать Исака в составе команды в эти выходные. После успешного восстановления от травмы запястья Исак вернётся к выступлениям на городской трассе Баку в четверг.

Команда хотела бы искренне поблагодарить Лиама за профессионализм, самоотдачу и усердную работу на протяжении последних трёх гонок. Несмотря на непростые обстоятельства, он продемонстрировал несколько впечатляющих выступлений и внёс ценный вклад в работу команды. Желаем ему всего наилучшего после возвращения в «Рейсинг Буллз», — сообщается в официальном заявлении команды.