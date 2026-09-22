Норрис — о необычном поведении машин «Макларена»: нет возможности понять

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что не может определить, связано ли необычное поведение болидов команды непосредственно с конструкцией «Макларена» или является следствием особенностей нового регламента Формулы-1.

«Точно считаю, что машина этого года довольно сильно отличается от прошлогодней, и к этому снова приходится адаптироваться. Я не знаю, настолько ли эта машина отличается от других. По-прежнему считаю, что да, потому что с тех пор, как я выступаю за «Макларен», так было всегда. Все, кто когда-либо пилотировал «Макларен», говорили, насколько необычно и своеобразно управляется машина «Макларена», и довольно много пилотов говорили об этом, одновременно тестируя другие машины.

Сложно понять, связано ли это именно с «Маклареном», но я говорю исходя из того, что знаю о прошлогодней машине и о машинах той эпохи, сравнивая их с машиной этого года. Её приходится пилотировать совершенно иначе, и в начале года мне пришлось адаптироваться ко множеству вещей, чтобы понять эту машину. Но я не думаю, что у меня есть возможность понять, связано ли это именно с «Маклареном» или нет».

«Я на 90% уверен, что дело не только в механическом балансе и что конструкция этой машины заметно отличается от машин последних нескольких лет. Шины тоже совершенно другие: они меньше и имеют более низкую рабочую температуру, всё это тоже влияет на ощущения. Поэтому в этом году приходится сильнее к ним адаптироваться по сравнению с прошлым», — приводит слова Норриса RacingNews365.