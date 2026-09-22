Хаджар прокомментировал возвращение за руль на Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о восстановлении после травмы запястья перед тем, как вновь выступить на этапе в Баку.

«Очень рад вернуться в свою машину. Последний месяц был для меня непростым: впервые в жизни я не участвовал в гонках, и к этому странному ощущению было непросто привыкнуть. Сразу после травмы полностью сосредоточился на восстановлении, чтобы как можно скорее вернуться. Хочу поблагодарить Лорана и команду за терпение на протяжении всего этого процесса. Было важно не торопиться с решением, теперь я чувствую, что готов вернуться к тому, что умею лучше всего — пилотированию.

Баку — уникальная трасса, на которой нужно быть полностью сконцентрированным с самого начала уикенда. Хотя с момента моего последнего выступления прошло довольно много времени, сессия на симуляторе прошла позитивно, и я с нетерпением жду возможности сразу включиться в работу», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.