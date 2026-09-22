Джин Хаас активно поддерживает кандидатуру Камары на место Окона в сезоне-2027

«Хаас» постепенно определился с главным кандидатом на место в составе на сезон-2027. Им стал бразилец Рафаэл Камара, которого особенно активно поддерживает владелец команды Джин Хаас, сообщается издание Autoracer.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказывал, что команда рассматривала пять кандидатов на будущее. Как сообщает источник, за последние месяцы «Хаас» получил возможность сравнить претендентов непосредственно на тестах, после чего основными кандидатами стали Камара и итальянец Леонардо Форнароли. Техническая оценка пилотов проводилась при участии Комацу и его команды. При этом, как сообщается, именно Джин Хаас с большей решительностью выступил за кандидатуру бразильца, что и помогло Камаре выйти вперёд в борьбе за место.

Камара уже имеет тесные связи с «Феррари» и рассматривается Маранелло как важная инвестиция. Бразилец прошёл программу тестов на болидах Формулы-1, где получил опыт работы с машиной, инженерами и технической обратной связью.

При этом Форнароли также произвёл хорошее впечатление на «Хаас». Итальянец демонстрировал высокий уровень подготовки, тщательно подходил к тестовой программе и подтвердил статус одного из наиболее перспективных кандидатов.