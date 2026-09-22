Алекс Линн — о статусе Антонелли как таланта поколения: возможно, ему уже не так далеко

Победитель «24 часов Ле-Мана» в классе LMGTE Pro Алекс Линн считает, что Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» пока рано называть «талантом поколения», несмотря на впечатляющее начало карьеры итальянца в Формуле-1.

«Я не думаю, что какие-то сомнения вообще остались. Что касается «таланта поколения»… Думаю, если бы вы спросили его: «Считаешь ли ты себя таким?» Он наверняка ответил бы: «Нет, мне ещё очень далеко до этого». Я бы, наверное, согласился, что, возможно, ему уже не так далеко, но чтобы называться талантом поколения, нужно стать многократным чемпионом мира и регулярно проводить такие гонки каждый сезон, после которых можно сказать: «Это было невероятно».

Сколько раз мы видели, как Льюис Хэмилтон выдавал что-то совершенно невероятное? И со временем это уже становится для него чем-то привычным, само собой разумеющимся. Думаю, он и сам сказал бы: «Нет, мне ещё нужно немного пройти, прежде чем меня смогут лично называть таким талантом», — приводит слова Линна издание RacingNews365.