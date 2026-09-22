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«Макларен» представил новую айдентику бренда

«Макларен» представил новую айдентику бренда
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«Макларен» представил обновлённую айдентику, которая объединяет гоночное подразделение McLaren Racing и автомобильное направление McLaren Automotive. В основе нового визуального образа — переосмысление истории компании и её британских и новозеландских корней, сообщает официальный сайт команды.

Центральным элементом стал обновлённый логотип McLaren. Его дизайн вдохновлён вывеской над семейной станцией технического обслуживания в Ремюэре, Окленд, принадлежавшей родителям основателя компании Брюса Макларена. Именно там Брюс построил автомобиль, на котором одержал первую победу в своей гоночной карьере.

При этом «Макларен» сохранил ключевые элементы своей айдентики. В том числе Speedmark по-прежнему остаётся одним из основных символов бренда, а цвет папайи получил расширенную цветовую палитру. Также сохранён Speedy Kiwi, отсылающий к новозеландским корням Брюса Макларена.

Обновление айдентики стало частью более масштабного этапа развития компании. В 2026 году «Макларен Рейсинг» отметил 1000-й Гран-при в Формуле-1 и представил гиперкар для чемпионата мира по гонкам на выносливость, который должен позволить марке побороться за «Тройную корону».

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