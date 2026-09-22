Макс Ферстаппен высказался перед Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Азербайджана и отметил прогресс команды в последних гонках.

«В Мадриде мы добились хорошего результата, команда усердно работала над тем, чтобы сохранить этот положительный импульс и максимально реализовать потенциал машины в Баку. Трасса сочетает длинные прямые, поэтому здесь нужна хорошая эффективность, но при этом достаточно прижимной силы для прохождения медленных поворотов, особенно во втором секторе. Это сложная, технически насыщенная городская трасса, но пилотировать здесь очень интересно. За последние несколько гонок мы сделали несколько хороших шагов вперёд с машиной, и с Баку у нас связаны приятные воспоминания. Также здорово, что Исак восстановился после травмы и вернётся за руль в этой гонке», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Напомним, у «Ред Булл» самое большое количество побед на городской трассе в Баку — пять. По две — у Макса Ферстаппена и Серхио Переса и одна — у Даниэля Риккардо.