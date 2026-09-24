Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2026: свободные практики в четверг, онлайн-трансляция
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Сегодня, 24 сентября, в Баку состоятся две тренировки 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 на городской трассе столицы Азербайджана. Первая сессия начнётся в 11:30 мск, вторая — в 15:00.
«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
24 сентября 2026, четверг. 11:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:45.387
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.400
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.404
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 2
24 сентября 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось
После 14 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».
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