ФИА может пересмотреть правила ADUO в 2027 году для помощи «Хонде» и отстающим — The Race

ФИА рассматривает изменение правил системы ADUO на сезон-2027 после выявленных проблем с её работой в нынешнем чемпионате. Одной из целей пересмотра может стать дополнительная помощь «Хонде», испытывающей сложности на старте новой эры силовых установок, сообщает издание The Race

Изначально ADUO создавалась как механизм для производителей, допустивших серьёзные ошибки при разработке двигателя, чтобы они могли получить дополнительные возможности для модернизации и сократить отставание. Однако действующая система вызвала споры из-за принципа оценки производителей — рейтинг формируется только на основе мощности двигателя внутреннего сгорания, без учёта эффективности силовой установки в целом. Из-за этого «Мерседес», лидирующий в чемпионате, получил возможность провести дополнительный этап модернизации, тогда как «Ред Булл», чей двигатель считается наиболее мощным по используемому критерию, такой возможности лишён.

Как сообщает источник, ФИА сейчас изучает несколько вариантов изменений. В том числе может быть пересмотрен сам принцип оценки мощности ДВС с учётом размера турбокомпрессора, рабочих температур и внешних факторов, влияющих на отдачу двигателя. Другой вариант предусматривает переход к оценке общей эффективности силовой установки вместо отдельного показателя двигателя внутреннего сгорания. Также не исключается более радикальный пересмотр критериев, по которым производителям предоставляется право на дополнительные модернизации.

Вопрос ADUO может быть поднят уже на ближайшем заседании Комиссии Формулы-1. После обсуждения с командами работа над изменениями может перейти в Консультативный комитет по силовым установкам (PUAC). Окончательных решений по изменению системы пока не принято.