Жоан Мир пропустит Гран-при Японии и Индонезии из-за проблем со здоровьем

Пилот Honda HRC Castrol Жоан Мир не примет участия в 17-м и 18-м этапах чемпионата мира MotoGP 2026 года. После схода на Гран-при Сан-Марино и пропуска этапа в Австрии Мир прошёл серию медицинских обследований.

«На протяжении нескольких месяцев Жоан Мир испытывает различные симптомы, которые влияют на его уровень энергии и работоспособность. В последнее время они усилились, однако их причина на данный момент всё ещё не установлена. Из-за продолжительности и выраженности симптомов Мир проходит серию обследований в университетской больнице Dexeus, целью которых является постановка окончательного диагноза.

В связи с этими симптомами рекомендуем ему соблюдать строгий покой и проходить различные виды лечения в течение следующих 15 дней. Поэтому я рекомендовал ему не участвовать в Гран-при Японии и Индонезии. Моя команда продолжит внимательно следить за его состоянием», — приводит слова главного врача MotoGP Анхеля Чарте пресс-служба команды.

Honda HRC позднее объявит замену Миру на предстоящих этапах.